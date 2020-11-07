Наушники Koss GMR-545-AIR USB

Компьютерная гарнитура, игровая. Открытая ультралёгкая конструкция позволяет не снимать наушники часами, а мягкое оголовье и повторяющие контур уха чашки D-формы обеспечивают дополнительный комфорт. В комплекте идёт кабель с гибким электретным микрофоном, а также кабель с микрофоном на пульте управления и разъёмом 3,5 мм для плеера или смартфона.