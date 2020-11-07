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Уникальная конструкция демпфера третьего поколения дает сбалансированный звуковой поток. Корпус наушников изготовлен из анодированного алюминиевого сплава, защищен от коррозии и устойчив к царапинам и отпечаткам пальцев.

Наушники Xiaomi Mi In-Ear Headphones Basic Silver (X14274) - стоимость товара 650 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.