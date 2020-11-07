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Главная Техника для дома Швейная техника Швейные машины Brother Швейно-вышивальная машина Brother M270 белый/розовый

Швейно-вышивальная машина Brother M270 белый/розовый

Артикул: 218980
Швейно-вышивальная машина Brother M270 белый/розовый
48 430 руб. 
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+ 183 КэтКоинов
Артикул: 218980
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
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БрендBrother
Тип товараШвейно-вышивальные машины
USB портда
Особенности181 встроенная строчка, 80 встроенных вышивальных дизайнов, 4 встроенных швейных шрифта, 10 встроенных вышивальных шрифтов. Цветной сенсорный LCD дисплей 3.7. USB порт для USB носителей. Датчик обрыва нити. Редактирование дизайнов. Использование собственных дизайнов.
Цветбелый
Скорость вышивания400
Сенсорный дисплейда
Регулировка уровня прижимной лапкида
Подтипкомпьютеризированная
Подсветкада
Нитевдевательда
Автоматический нитеобрезательда
Максимальная область вышивки10x10 см
Количество строчек181
Количество дизайнов вышивки80
ЖК-дисплейда
Дополнительный цвет/дизайн/рисунокрозовый
Вышивальный блок в комплектеда
Челнокгоризонтальный
Швейно-вышивальная машина Brother M270 белый/розовый


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Самовывоз невозможен
Швейно-вышивальная машина Brother M270 белый/розовый - стоимость товара 48430 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Казани. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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