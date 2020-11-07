Швейная машина Jaguar LW-200 белый

|Безопасный возврат 14 дней
|Официальная гарантия производителя — 1 год
Покупая в КотоФото - вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
|Бренд
|Jaguar
|Тип товара
|Швейные машины
|Выполнение петель
|автоматическое
|Подсветка
|да
|Рукавная платформа
|да
|Регулировка ширины зигзага
|да
|Регулировка уровня прижимной лапки
|да
|Регулировка длины строчки
|да
|Реверс
|да
|Подтип
|компьютеризированная
|Отсек для хранения принадлежностей
|да
|ЖК-дисплей
|да
|Особенности
|60 швейных операций
|Нитевдеватель
|да
|Максимальная ширина стежка
|6.5
|Максимальная длина стежка
|4.5
|Количество строчек
|4
|Количество петель
|4
|Цвет
|белый
Похожие товары
Телефон для звонков в Казани
Круглосуточная горячая линия
8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный
Электронная почта
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.
Оставить отзыв