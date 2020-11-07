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Швейная машина Brother G20 белый

Артикул: 218797
Швейная машина Brother G20 белый
8 830 руб. 
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+ 131 КэтКоинов
Артикул: 218797
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 1 год
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БрендBrother
Тип товараШвейные машины
Быстрая смена лапкида
Выполнение петельполуавтоматическое
Максимальная длина стежка4
Максимальная ширина стежка5
ОсобенностиВ машинке доступны 17 строчек, из которых 6 прямых, с разным положением иглы, 3 строчки для автоматического, 4-х этапного выполнения петель, и строчки зиг-заг, для обметки края, подшивания низа изделия и работы с эластичными тканями.
Особенности выполнения петельобметывание петли за четыре приема
Отсек для хранения принадлежностейда
Подсветкада
Подтипэлектромеханическая
Реверсда
Регулировка длины строчкида
Рукавная платформада
Цветбелый
Челнокгоризонтальный
Швейная машина Brother G20 белый


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Самовывоз невозможен
Швейная машина Brother G20 белый - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 8830 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(800)505-43-75 в Казани.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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