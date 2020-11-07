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Швейная машина Brother ArtCity 190 белый

Артикул: 218787
Швейная машина Brother ArtCity 190 белый
9 000 руб. 
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+ 138 КэтКоинов
Артикул: 218787
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
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БрендBrother
Тип товараШвейные машины
Быстрая смена лапкида
Подтипэлектромеханическая
Челнокгоризонтальный
Цветбелый
Ручка для переноскида
Рукавная платформада
Регулировка ширины зигзагада
Регулировка длины строчкида
Реверсда
Размеры39x31.5x14см
Подсветкада
Выполнение петельполуавтоматическое
Отсек для хранения принадлежностейда
Особенности выполнения петельобметывание петли за четыре приема
ОсобенностиШирокий стол в комплекте.
Нитевдевательда
Максимальная ширина стежка5
Максимальная длина стежка4
Количество строчек17
Количество петель1
Шитье двойной иглойда
Швейная машина Brother ArtCity 190 белый


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Самовывоз невозможен
Швейная машина Brother ArtCity 190 белый - стоимость товара 9000 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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