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Сетевой фильтр для защиты бытовой техники не требующей заземления. Защищает от короткого замыкания, импульсных и высокочастотных помех. Сетевой фильтр обеспечивает базовую защиту, 5 универсальных розеток без заземления, ударопрочный корпус, термостойкие материалы. плавкий предохранитель.

Сетевой фильтр Vektor LITE 2.2кВт светло-серый 5м (для бытовой техники б/з) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 660 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.