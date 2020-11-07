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Сетевой фильтр Most RG-16А белый 2м

Артикул: 218700
Сетевой фильтр Most RG-16А белый 2м
930 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 218700
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 2 года
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БрендMost
Тип товараСетевой фильтр
USB зарядное устройствонет
Входная вилкаEURO (CEE 7/7 с заземляющим контактом)
Высота, см5
Выходные розеткиEURO с заземляющим контактом - 5 шт., российская - 1 шт.
Длина шнура2 м.
Длина, см38
Количество розеток6
Максимальный ток16 А
Напряжение сети, В220
ПроизводствоРоссия
Ширина, см6
Most RG-16A — сетевой фильтр для дома и офиса. Предназначен для защиты компьютерной техники, аудио-видео аппаратуры от импульсных перенапряжений и высокочастотных помех.Возможно подключение техники с суммарной потребляемой мощностью до 3,5 кВт. Рекомендуется для использования в сетях с относительно стабильным напряжением. Отличная, недорогая модель с хорошими характеристиками.


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Сетевой фильтр Most RG-16А белый 2м - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 930 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, или оформите покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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