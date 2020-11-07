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Простота и утонченность конструкции телефона придает ему элегантный вид. Благодаря специальной клавиатуре трубки и плоским вертикально расположенным кнопкам базового блока телефон приобретает обтекаемую форму — он отлично впишется в пространство вашего дома или офиса. Лаконичный дизайн — минимум ухода.

Радиотелефон Panasonic KX-TGH222RUB черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 6280 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.