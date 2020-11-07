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Зарядное устройство Digma DCB-50

Артикул: 218619
Зарядное устройство Digma DCB-50
2 320 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 218619
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
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БрендDigma
Тип товараЗарядное устройство
Емкость120 Ач
ОсобенностиЗащита от неправильного подключения. Защита от перенапряжения. Защита от перегрузок. Защита от перегрева.
Рабочая температура, °Cот -10 до +35
Digma DCB-50 – автономное пуско-зарядное устройство, которое предназначено для запуска двигателя легкового автомобиля с разряженным аккумулятором, а также для его заряда. Эта переносная батарея ёмкостью 20-120Ач с выходным напряжением 14,8 В поможет завести машину при отрицательных температурах воздуха.


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Самовывоз невозможен
Зарядное устройство Digma DCB-50 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2320 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Казани.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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