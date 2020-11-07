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Главная Автотовары Автомобильное аудио и видео Автоакустика Edge Колонки автомобильные Edge EDPRO6B-CL 300Вт 92.4дБ 3.2Ом 16.5см (6 1/2дюйм) (ком.:2кол.) среднечастотные однополосные

Колонки автомобильные Edge EDPRO6B-CL 300Вт 92.4дБ 3.2Ом 16.5см (6 1/2дюйм) (ком.:2кол.) среднечастотные однополосные

Артикул: 218540
  • Колонки автомобильные Edge EDPRO6B-CL 300Вт 92.4дБ 3.2Ом 16.5см (6 1/2дюйм) (ком.:2кол.) среднечастотные однополосные - фото 1
  • Колонки автомобильные Edge EDPRO6B-CL 300Вт 92.4дБ 3.2Ом 16.5см (6 1/2дюйм) (ком.:2кол.) среднечастотные однополосные - фото 2
Колонки автомобильные Edge EDPRO6B-CL 300Вт 92.4дБ 3.2Ом 16.5см (6 1/2дюйм) (ком.:2кол.) среднечастотные однополосные - фото 1
Колонки автомобильные Edge EDPRO6B-CL 300Вт 92.4дБ 3.2Ом 16.5см (6 1/2дюйм) (ком.:2кол.) среднечастотные однополосные - фото 2
2 110 руб. 
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Артикул: 218540
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 1 год
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БрендEdge
Тип товараАвтоакустика
Диаметр излучателя16 см
Импеданс3.2 Ом
Номинальная мощность150 Вт
Пиковая мощность300 Вт
Чувствительность90 дБ
Длина, см16
Ширина, см16
Высота, см5.5
Колонки Edge EDPRO6B-CL станут отличным дополнением автомобильной акустической системы. Работа в среднечастотном диапазоне (150 Гц - 10 кГц) позволяет им качественно воспроизводить композиции любых жанров. Чувствительность 92,4 дБ позволяет сделать музыку действительно громкой. А благодаря сопротивлению 3,2 Ом и жёстким излучателям искажения звука будут минимальны. Монтажная глубина и установочный размер модели дают возможность установить её практически в любой современный автомобиль без «доводки» панелей. Установочный набор идёт в комплекте, благодаря чему вы сразу получаете готовые к работе колонки.


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Колонки автомобильные Edge EDPRO6B-CL 300Вт 92.4дБ 3.2Ом 16.5см (6 1/2дюйм) (ком.:2кол.) среднечастотные однополосные - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2110 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(800)505-43-75 в Казани.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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