Смартфон Prestigio Wize Y3 PSP3406 Black

Качественный четырёхъядерный процессор обеспечивает хорошую производительность. С Wize Y3 всегда можно связаться с нужными людьми по почте или в мессенджерах, найти важную информацию в Google, а также послушать музыку или поиграть. Даже если вы считаете, что телефон должен звонить, а фотоаппарат – делать снимки, две камеры будут не лишними. Они всегда пригодятся, когда нужно срочно показать кому-то, как обстоит ситуация, выглядит место, человек или предмет. Возможность расширения памяти на 32 Гб с microSD картой - полезный функционал, позволяющий хранить больше фото и видео в своём девайсе.