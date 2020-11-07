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Мобильный телефон Philips Xenium E169 Dark grey

Артикул: 218375
  • Мобильный телефон Philips Xenium E169 XENIUM Dark grey - фото 1
  • Мобильный телефон Philips Xenium E169 XENIUM Dark grey - фото 2
  • Мобильный телефон Philips Xenium E169 XENIUM Dark grey - фото 3
  • Мобильный телефон Philips Xenium E169 XENIUM Dark grey - фото 4
  • Мобильный телефон Philips Xenium E169 XENIUM Dark grey - фото 5
Мобильный телефон Philips Xenium E169 XENIUM Dark grey - фото 1
Мобильный телефон Philips Xenium E169 XENIUM Dark grey - фото 2
Мобильный телефон Philips Xenium E169 XENIUM Dark grey - фото 3
Мобильный телефон Philips Xenium E169 XENIUM Dark grey - фото 4
Мобильный телефон Philips Xenium E169 XENIUM Dark grey - фото 5
2 350 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 218375
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
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БрендPhilips
Тип товараКнопочные телефоны
Состояние товарановый
Количество SIM-карт2
АккумуляторLi-Ion
Емкость аккумулятора1600 мАч
Диагональ экрана, дюйм2.4
Камера, МП0.3
Разрешение экрана320x240
Сенсорный экраннет
3Gнет
Цветсерый
Поддержка 4G LTEнет
Wi-Fiнет
Встроенная память32 Мб
Влагозащищенный корпуснет
Сканер отпечатка пальцанет
Слот для карты памятидо 16 Гб
Вес, кг0.1
Съемный аккумуляторда
Ударопрочный корпуснет
Фронтальная камера, МПнет
Функция беспроводной зарядкинет
Поддержка NFCнет
ПроизводствоКитай
Philips E169 — простой, но одновременно невероятно функциональный: аккумулятор емкостью 1600 мАч, экран с диагональю 2,4 дюйма, FM-радио и поддержка двух SIM- карт. Все это меняет привычный взгляд на качество мобильной связи.


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Самовывоз невозможен
Мобильный телефон Philips Xenium E169 Dark grey - данный товар вы можете купить по цене по цене 2350 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Казани.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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