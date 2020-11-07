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Мобильный телефон Philips Xenium E109 Red

Артикул: 218372
  • Мобильный телефон Philips Xenium E109 Red - фото 1
  • Мобильный телефон Philips Xenium E109 Red - фото 2
Мобильный телефон Philips Xenium E109 Red - фото 1
Мобильный телефон Philips Xenium E109 Red - фото 2
1 470 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 218372
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
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БрендPhilips
Тип товараКнопочные телефоны
Состояние товарановый
Количество SIM-карт2
Емкость аккумулятора1000 мАч
Диагональ экрана, дюйм1.77
Камера, МПнет
Разрешение экрана128x160
Сенсорный экраннет
3Gнет
Цветкрасный
Поддержка 4G LTEнет
Wi-Fiнет
Встроенная память32 Мб
Влагозащищенный корпуснет
Сканер отпечатка пальцанет
Слот для карты памятидо 16 Гб
Вес, кг0.076
Ударопрочный корпуснет
Фронтальная камера, МПнет
Функция беспроводной зарядкинет
Поддержка NFCнет
ПроизводствоКитай
Xenium E109 — простой, но одновременно невероятно функциональный: экран с диагональю 1,77 дюйма, FM-радио и поддержка двух SIM-карт. Все это меняет привычный взгляд на качество мобильной связи.


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Мобильный телефон Philips Xenium E109 Red - данный товар вы можете купить по цене по цене 1470 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Казани.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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