Смартфон Nobby X800 RED

Nobby Х800 – отличный смартфон с высокими характеристиками, станет достойным спутником для самых взыскательных пользователей. В смартфоне установлен безрамочный дисплей 18:9, размером 5,45 дюймов и разрешением 1440х720 пикселей. Яркий IPS HD+ экран гарантирует четкость изображения, качественную передачу цвета и отлично подходит для игр, просмотра фильмов, фотографий, чтения любимых книг. Смартфон поддерживает технологию LTE и способен предоставить пользователю много дополнительных возможностей и более высокое качество связи, а также скорость интернет соединения. Кроме того, в модели имеется функция VoLTE, улучшающая качество передачи голоса. В смартфоне установлена ОС Android Go – специальная версия на базе Android 8.1, которая значительно ускоряет работу смартфона и отлично функционирует с небольшим объемом памяти. Эта операционная система удобна и проста в использовании. Облегченная ОС в сочетании с четырёхъядерным процессором от Spreadtrum позволяет легко справляться с емкими приложениями, осуществлять поиск необходимой информации в Интернете или общаться в социальных сетях. Емкий аккумулятор данной модели в 2500 мАч отличается хорошей автономностью и позволит вам продолжительное время оставаться на связи. В смартфоне установлены 2 камеры – основная 8 Мп, которая будет фиксировать яркие моменты вашей жизни и фронтальная 5 Мп, которая подойдет для видеосвязи. В комплекте со смартфоном есть необходимый и нужный аксессуар – наушники. Смартфон выполнен в стильном и очень привлекательном дизайне и представлен в двух необычных цветовых решениях – ярко красный и насыщенно синий. Смартфон Nobby Х800 - интеллект с ярким характером!