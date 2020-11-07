Смартфон Nobby S300 PRO BLACK

Смартфон Nobby S300 Pro – модель с уникальной спецификацией, где продуманы все детали от яркого экрана, до эффективного быстродействия устройства. Модель оснащена увеличенным объемом памяти – 2Гб – оперативная память, 16 Гб – составляет размер встроенной памяти. Кроме двойной памяти и производительного процессора MediaTek, в смартфоне S300 Pro установлена полная версия ОС Android 8.1. Удобный размер в сочетании с мощным железом и полноценным чистым Android 8.1 оставят приятное впечатление и положительный пользовательский опыт. В смартфоне установлен яркий IPS экран 18:9, который существенно улучшает качество картинки и отображает значительно больше информации, чем устройства с классическими TN-дисплеями. Экран с такими характеристиками создает максимальный комфорт при просмотре любимых фильмов и видео клипов, а также добавляет много приятных ощущений во время вашего видео общения. Смартфон приятно лежит в руке – им комфортно управлять, вы с легкостью сможете достать до всех физических кнопок устройства или нужных элементов на экране. В смартфоне установлены 2 камеры – основная 8 Мп, которая зафиксирует и оставит на память лучшие моменты вашей жизни и фронтальная 2 Мп, которая отлично подойдет для видео звонков. В комплекте со смартфоном есть наушники – теперь вам не придется тратить время на поиски необходимого аксессуара. Модель представлена в четырех интересных цветовых решениях – переливающийся золотой, глубокий синий, насыщенно графитовый и классически черный. Смартфон S300 Pro – двойная мощь от Nobby!