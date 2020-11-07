Мобильный телефон Nobby 330T GREY BLACK

Nobby 330Т – классический аппарат в стильном оформлении корпуса, создан для тех, кто ценит универсальные решения. Телефон оснащен сразу тремя SIM-картами, что позволяет не только разделить контакты на три категории – деловые, личные и секретные, но и использовать разные тарифы сотовых операторов и таким образом, экономить свои средства. Телефон оснащен дисплеем с диагональю 2.8 дюйма, который обеспечит превосходную видимость изображения и предоставит широкий спектр возможностей: от быстрого поиска нужного номера в списке контактов до использования игровых возможностей модели. Модель оснащена емким аккумулятором, что позволит вам продолжительное время оставаться на связи. Наличие в телефоне встроенного FM-радио, поможет вам быть в курсе последних новостей и предоставит возможность наслаждаться музыкальными треками. В телефоне есть функция расширения памяти устройства с помощью microSD-карты, установлена камера, а также предусмотрен фонарик, который предоставит вам возможность легко ориентироваться в темноте. Nobby 330Т – тройной выбор связи для деловых и решительных.