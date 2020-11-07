8(800)505-43-75
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Мобильный телефон Nobby 240C DARK GREY

Артикул: 218351
  • Мобильный телефон Nobby 240C DARK GREY - фото 1
  • Мобильный телефон Nobby 240C DARK GREY - фото 2
  • Мобильный телефон Nobby 240C DARK GREY - фото 3
  • Мобильный телефон Nobby 240C DARK GREY - фото 4
  • Мобильный телефон Nobby 240C DARK GREY - фото 5
  • Мобильный телефон Nobby 240C DARK GREY - фото 6
Мобильный телефон Nobby 240C DARK GREY - фото 1
Мобильный телефон Nobby 240C DARK GREY - фото 2
Мобильный телефон Nobby 240C DARK GREY - фото 3
Мобильный телефон Nobby 240C DARK GREY - фото 4
Мобильный телефон Nobby 240C DARK GREY - фото 5
Мобильный телефон Nobby 240C DARK GREY - фото 6
1 710 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 218351
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Поделиться:
Получить подарок
БрендNobby
Тип товараКнопочные телефоны
Состояние товарановый
Количество SIM-карт2
АккумуляторLi-Ion
Емкость аккумулятора800 мАч
Камера, МП0.08
Диагональ экрана, дюйм2.4
Разрешение экрана320x240
Сенсорный экраннет
3Gнет
Цветтемно-серый
Встроенная память32 Мб
Вес, кг0.089
Функция беспроводной зарядкинет
Фронтальная камера, МПнет
Ударопрочный корпуснет
Wi-Fiнет
Слот для карты памятидо 32Гб
Сканер отпечатка пальцанет
Влагозащищенный корпуснет
Кнопка SOSесть
Поддержка NFCнет
Поддержка 4G LTEнет
Наличие GPS/Глонасснет
Bluetooth2.1
Время работы в режиме ожидания160 ч
Материал корпусапластик
ПроизводствоКитай
Nobby 240С – надежный и понятный в использовании мобильный телефон на каждый день, с большими кнопками и складной конструкцией. С такой клавиатурой с увеличенными клавишами вы безошибочно наберете нужный номер при любых обстоятельствах. Кроме того, наличие в модели кнопки SOS, позволит мгновенно отправить сигнал тревоги и проинформировать о возможной опасности. Телефон оснащен полноцветным экраном с диагональю 2,4 дюйма, очень удобным для нахождения контактов в телефонной книге или для поиска нужной информации в сети Интернет. Поддержка двух SIM-карт позволит вам всегда быть на связи и выгодно сочетать лучшие тарифы сотовых операторов для общения с друзьями и коллегами. В телефоне установлена камера, а также предусмотрен фонарик, который не позволит вам потеряться и даст возможность ориентироваться в темноте. Телефон форм-фактора «раскладушка» - очень востребованная модель для тех, кто ценит сочетание удобства, компактности и привлекательной цены. Nobby 240С – идеальный телефон в любимом формате!


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Мобильный телефон Nobby 240C DARK GREY – стоимость товара 1710 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(800)505-43-75 в Казани. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Казани

8 (800) 505-43-75

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...