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Автомагнитола ACV AVS-1712G 1DIN 4x45Вт

Артикул: 218221
Автомагнитола ACV AVS-1712G 1DIN 4x45Вт
1 530 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 218221
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
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БрендACV
Тип товараАвтомагнитола
AUX вход на перед. панелида
Наличие usb-портаесть
Читаемые форматыWMA
Функция Съемная панельесть
Типоразмер1 DIN
Тип дисплеямонохромный
Сенсорный дисплейнет
Радиоприемникесть
Наличие ТВ-тюнеранет
Наличие GPS/Глонасснет
Наличие DVD-проигрывателянет
Наличие CD-проигрывателянет
Наличие Bluetoothнет
Выходная мощность номинальная180 Вт
Состояние товарановый
Выходыаудиовыход
Входыоптический
Длина, см5
Ширина, см17.8
Высота, см9
Вес, кг0.4
Максимальная выходная мощность (10% коэффициент искажения): 4*45 Вт. Используется для подключения карт памяти стандарта SD 2.0 (SDHC, Secure Digital High Capacity, высокая емкость) c файловой системой FAT32. Позволяет выполнять коррекцию частотных (звуковых) характеристик при воспроизведении музыки для подключения смартфонов и MP3 плееров через разъем для наушников и использования их в качестве источника сигнала


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Автомагнитола ACV AVS-1712G 1DIN 4x45Вт - этот товар вы можете купить по цене 1530 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Казани.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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