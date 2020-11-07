Дрель-шуруповерт ударная Black & Decker BDCHD18KB-XK аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте)

Ударная аккумуляторная дрель-шуруповерт BLACK+DECKER BDCHD18KB-XK с высоким крутящим моментом используется для выполнения задач различной сложности. С ее помощью производится сверление отверстий в металлических, пластиковых или деревянных заготовках, а также закручивание и выкручивание саморезов и другие работы с крепежом. Благодаря литий-ионному аккумулятору использовать дрель можно абсолютно в любом месте, где нет электричества, например, в подвале, за городом, при выполнении работ на крыше дома. Дрель поставляется с двумя аккумуляторными батареями, поэтому если одна батарея сядет, ее можно быстро заменить на другую и продолжить работу. Быстрозажимной патрон гарантирует оперативную смену оснастки и экономит время пользователя. Инструмент поставляется в удобном кейсе, обеспечивающем удобство его транспортировки и хранения.