Дрель-шуруповерт ударная Black & Decker BDCHD18KB-XK аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте)

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Black & Decker
|Тип товара
|дрель-шуруповерт
|Питание
|от аккумулятора
|Ударный механизм
|да
|Кол-во ударов
|21000
|Макс. крутящий момент
|40
|Тип патрона
|быстрозажимной
|Макс. диаметр патрона
|10
|Макс. диаметр сверления дерева
|25
|Макс. диаметр сверления бетона
|10
|Макс. диаметр сверления металла
|10
|Гнездо для крепления бит
|да
|Доп. рукоятка
|нет
|Задний ход
|да
|Импульсный режим
|нет
|Кол-во скоростей работы
|2
|Лампа точечной подсветки
|да
|Ограничитель глубины сверления
|нет
|Фиксация шпинделя
|нет
|Электронная регулировка частоты вращения
|да
|В кейсе
|да
|Комплектация
|Дрель, аккумулятор x2, зарядное устройство x1, кейс x1
|Магнитный держатель на корпусе
|нет
|Длина, см
|31
|Ширина, см
|11
|Высота, см
|30
|Вес, кг
|1,65
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