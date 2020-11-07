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Дрель-шуруповерт Black & Decker BDCDD12-XK аккум. патрон:быстрозажимной

Артикул: 218074
  • Дрель-шуруповерт Black & Decker BDCDD12-XK аккум. патрон:быстрозажимной - фото 1
  • Дрель-шуруповерт Black & Decker BDCDD12-XK аккум. патрон:быстрозажимной - фото 2
Дрель-шуруповерт Black & Decker BDCDD12-XK аккум. патрон:быстрозажимной - фото 1
Дрель-шуруповерт Black & Decker BDCDD12-XK аккум. патрон:быстрозажимной - фото 2
3 780 руб. 
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+ 68 КэтКоинов
Артикул: 218074
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
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БрендBlack & Decker
Тип товарадрель-шуруповерт
Питаниеот аккумулятора
Ударный механизмнет
Макс. крутящий момент26
Тип патронабыстрозажимной
Мин. диаметр патрона1
Макс. диаметр патрона10
Макс. диаметр сверления дерева25
Макс. диаметр сверления металла10
Гнездо для крепления битнет
Доп. рукоятканет
Задний ходда
Импульсный режимнет
Кол-во скоростей работы1
Лампа точечной подсветкида
Ограничитель глубины сверлениянет
Тормоз двигателянет
Фиксация шпинделянет
Электронная регулировка частоты вращениянет
В кейседа
КомплектацияДрель-шуруповерт, аккумулятор, зарядное устройство
Длина, см27
Ширина, см7
Высота, см24
Вес, кг1,43
Дрель-шуруповерт BLACK+DECKER BDCDD12-XK работает автономно от литий-ионного аккумулятора, поэтому может использоваться в любом месте, где отсутствует электросеть. При этом заряжать аккумулятор постоянно не нужно: он сохраняет до 80% заряда без использования в течение 3-х месяцев. Прибор применяется для сверления металлических, пластиковых, деревянных заготовок, используется при сборочных работах для закручивания/откручивания элементов крепежа. Инструмент подходит для бытового или профессионального использования. Благодаря небольшому весу, эргономичной конструкции и компактным размерам дрель комфортна в эксплуатации. Работать с дрелью можно в темное время суток: она оснащена светодиодной подсветкой. Несколько режимов регулирования скорости вращения обеспечивают высокую точность выполнения работ.


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Теги товара: Безударные.


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Самовывоз невозможен
Дрель-шуруповерт Black & Decker BDCDD12-XK аккум. патрон:быстрозажимной - стоимость товара 3780 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Казани. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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