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Дрель-шуруповерт аккумуляторная Black & Decker BDCDC18K-QW

Артикул: 218071
  • Дрель-шуруповерт Black & Decker BDCDC18K-QW аккум. патрон:быстрозажимной - фото 1
  • Дрель-шуруповерт Black & Decker BDCDC18K-QW аккум. патрон:быстрозажимной - фото 2
  • Дрель-шуруповерт Black & Decker BDCDC18K-QW аккум. патрон:быстрозажимной - фото 3
Дрель-шуруповерт Black & Decker BDCDC18K-QW аккум. патрон:быстрозажимной - фото 1
Дрель-шуруповерт Black & Decker BDCDC18K-QW аккум. патрон:быстрозажимной - фото 2
Дрель-шуруповерт Black & Decker BDCDC18K-QW аккум. патрон:быстрозажимной - фото 3
4 800 руб. 
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+ 86 КэтКоинов
Артикул: 218071
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
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БрендBlack & Decker
Тип товарадрель-шуруповерт
Питаниеот аккумулятора
Ударный механизмнет
Макс. крутящий момент30
Тип патронабыстрозажимной
Макс. диаметр патрона10
Макс. диаметр сверления дерева25
Макс. диаметр сверления металла10
Гнездо для крепления битда
Доп. рукоятканет
Задний ходда
Импульсный режимнет
Кол-во скоростей работы1
Лампа точечной подсветкида
Ограничитель глубины сверлениянет
Фиксация шпинделянет
Электронная регулировка частоты вращениянет
В кейседа
КомплектацияАккумуляторная дрель-шуруповерт, 1 аккумулятор, зарядное устройство, кейс.
Магнитный держатель на корпусенет
Вес, кг0,78
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Black&Decker BDCDC18K используется для сверления отверстий и закручивания крепежных элементов. Для ослабления и выкручивания крепежа, в конструкции предусмотрена функция реверса. В зависимости от плотности материала, при заворачивании и выворачивании шурупов, можно выбрать один из 10 режимов крутящего момента.


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Теги товара: Безударные.


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Самовывоз невозможен
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Black & Decker BDCDC18K-QW - стоимость товара 4800 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Казани. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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