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Лазерный дальномер Bosch PLR 20 Zamo III - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 5860 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, или оформите покупку через корзину.