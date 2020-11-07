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Сучкорез Gardena черный (00298-20.000.00)

Артикул: 217949
  • Сучкорез Gardena черный (00298-20.000.00) - фото 1
  • Сучкорез Gardena черный (00298-20.000.00) - фото 2
  • Сучкорез Gardena черный (00298-20.000.00) - фото 3
  • Сучкорез Gardena черный (00298-20.000.00) - фото 4
  • Сучкорез Gardena черный (00298-20.000.00) - фото 5
  • Сучкорез Gardena черный (00298-20.000.00) - фото 6
Сучкорез Gardena черный (00298-20.000.00) - фото 1
Сучкорез Gardena черный (00298-20.000.00) - фото 2
Сучкорез Gardena черный (00298-20.000.00) - фото 3
Сучкорез Gardena черный (00298-20.000.00) - фото 4
Сучкорез Gardena черный (00298-20.000.00) - фото 5
Сучкорез Gardena черный (00298-20.000.00) - фото 6
5 280 руб. 
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+ 92 КэтКоинов
Артикул: 217949
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
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БрендGardena
Тип товараСучкорезы
Вес1.1 кг
Длина инструмента390 мм
Защитное покрытие лезвийда
Назначениедля изгороди
Противоскользящее покрытие рукоятокда
Рабочий диаметр35 мм
Тип лезвийплоскостные
Форма лезвийзагнутые
Инструмент предназначен для обрезки высоких деревьев и густых кустарников. Точная обрезка осуществляется даже в кроне деревьев без лестницы, что безопасно и удобно. Максимальный диаметр реза — 35 мм. Принцип резки — двухлезвийный. Особенности: возможность подвешивания на ветку, лезвия с прецизионной заточкой с защитой от налипания, 5-ступенчатая передача, фиксатор, уникальный механизм захвата ветки и блокировки. Инструмент можно использовать как ручные ножницы. Рекомендуемая рукоятка: телескопическая от комбисистемы.


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Самовывоз невозможен
Сучкорез Gardena черный (00298-20.000.00) – стоимость товара 5280 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(800)505-43-75 в Казани. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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