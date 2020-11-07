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Главная Товары для дачи и сада Садовый инвентарь Садовые ножницы Gardena Ножницы универсальные Gardena Shnip-Snap синий/черный (08704-20.000.00)

Ножницы универсальные Gardena Shnip-Snap синий/черный (08704-20.000.00)

Артикул: 217935
Ножницы универсальные Gardena Shnip-Snap синий/черный (08704-20.000.00)
1 331 руб. 
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Артикул: 217935
В наличии
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БрендGardena
Тип товараСадовые ножницы
Вес, г118
Материал лезвиясталь
Материал рукояткипластик
Назначениебытовые
Общая длина, мм180
Поворотныенет
Типножницы
Фиксаторнет
Ножницы GARDENA SchnippSchnapp многофункциональны и приятны в работе. Они прекрасно подходят для выполнения различных задач на кухне и в саду. Их можно с успехом применять для обрезки цветов и трав, разрезания веревки, проволоки, картона и пластика. Специально заточенные лезвия из нержавеющей стали устойчивы к коррозии. Практичная функция: ножницы GARDENA SchnippSchnapp допустимо мыть в посудомоечной машине. Эргономичный дизайн и рукоятки с мягкими элементами обеспечивают удобство в использовании. Общая длина ножниц составляет 180 мм, ими можно работать как правой, так и левой рукой.


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Ножницы универсальные Gardena Shnip-Snap синий/черный (08704-20.000.00) – стоимость товара 1331 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(800)505-43-75 в Казани. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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