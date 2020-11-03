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Чехол Scobe Texture Edition для Samsung Galaxy S4 GT-I9500 (красный)

Артикул: 16531
Чехол книжка Scobe для Samsung i9500 Galaxy S4 , Texture Edition, красный
99 руб. 
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Артикул: 16531
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 мес
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БрендSamsung
Тип товараЧехол
Вес, кг0.05
Высота, см1
Длина, см14
Ширина, см7.2
Тип чехла – книжка. Изготовлен из искусственной кожи. Защищает смартфон от пыли, грязи, влаги и механических повреждений. Цвет – в ассортменте.


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Чехол Scobe Texture Edition для Samsung Galaxy S4 GT-I9500 (красный) - данный товар вы можете купить по цене по цене 99 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Казани.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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