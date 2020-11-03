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Батарейка AA Duracell LR6-2BL Basic (2шт)

Артикул: 16339
Duracell LR6-2BL Basic (2шт)
182 руб. 
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Артикул: 16339
В наличии
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Коллекция Duracell AA Basic
filter_noneТовар входит в коллекцию Duracell AA Basic

Коллекция Duracell AA Basic

БрендDuracell
Тип товараБатарейка
Форм-факторAA
Напряжение, В1.5
Количество в упаковке2
Состояние товарановый
Благодаря особой технологии Duralock неиспользуемые батарейки могут сохранять заряд до 10 лет при хранении в обычных условиях. Лучший выбор, если Вы ищете надежный и долговечный источник питания для часто используемых устройств.


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Батарейка AA Duracell LR6-2BL Basic (2шт) - стоимость товара 182 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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