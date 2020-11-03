Объектив Canon EF 24 F2.8 IS USM

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Широкоугольный компактный и легкий объектив Canon EF 24 F2.8. Идеальное решение для архитектурной и пейзажной съемки. Оптическая схема объектива Canon EF 24 F2.8 включает 10 элементов в 10 группах. На любом расстоянии фокусировки вы гарантированно получите фотоснимки с высоким качеством изображения, с равномерной яркостью по полю кадра, безупречным разрешением, точной цветопередачей и с высоким контрастом.

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