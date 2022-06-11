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Фильтр градиентный Fujimi голубой 58mm

Артикул: 13822
1 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 13822
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БрендFujimi
Тип товараФильтр градиентный
Градиентный фильтр Fujimi GC-BLUE предназначен прежде всего для использования в пейзажной фотосъёмке. Одна часть светофильтра совершенно бесцветна, а другая представляет собой окрашенное в голубой цвет стекло, благодаря которому можно усилить голубизну неба или воды.


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Фильтр градиентный Fujimi голубой 58mm - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1190 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, или оформите покупку через корзину.
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