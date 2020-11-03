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Для девочек в возрасте от 3 лет. Материал изготовления - пластик, текстиль

Кукла Simba Штеффи с новорожденным набор - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1980 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, или оформите покупку через корзину.