Кукла Simba Еви и Тимми в карете 12 см

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|S imba
|Тип товара
|Игровой набор
|Состояние товара
|новый
|Возраст
|от 3 лет
|Звуковые эффекты
|нет
|Комплектация
|аксессуары, кукла, упаковка
|Материал
|пластик, текстиль
|Световые эффекты
|нет
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