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Фен Braun HD 710 Satin Hair

Артикул: 112920
  • Фен Braun HD 710 Satin Hair - фото 1
  • Фен Braun HD 710 Satin Hair - фото 2
  • Фен Braun HD 710 Satin Hair - фото 3
  • Фен Braun HD 710 Satin Hair - фото 4
Фен Braun HD 710 Satin Hair - фото 1
Фен Braun HD 710 Satin Hair - фото 2
Фен Braun HD 710 Satin Hair - фото 3
Фен Braun HD 710 Satin Hair - фото 4
3 970 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 112920
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 1 год
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БрендBraun
Тип товараФены
Система Satin Protect: предназначена для 100 % сушки без повреждений. Фен Satin-Hair 7 IONTEC снабжен уникальной системой Satin Protect: простое нажатие кнопки ограничивает температуру уровнем до 70 C, сохраняя прежнюю силу и скорость воздушного потока. Это обеспечивает 100 % защиту от перегрева и повреждения волос. ФУНКЦИЯ ИОНИЗАЦИИ IONTEC: Наполни свои волосы ионами для усиления блеска и устранения завитков. Миллионы активных ионов борются со статическим электричеством, возникающим у обычных фенов. Фен для волос Braun Satin Hair 7 IONTEC делает волосы более ровными, обеспечивая более насыщенный блеск, прядь за прядью. Профессиональная насадка для укладки. Для тщательной и аккуратной укладки. Even heat distribution - равномерное распределение тепла. Предотвращает перегрев и гарантирует быстрое высушивание. Инфракрасная тепловая система для эффективного и быстрого высушивания. Холодный обдув фиксирует укладку одним нажатием кнопки. 6 комбинаций температуры/ скорости воздушного потока для максимально гибкой сушки и укладки. Специальный съемный фильтр для легкой очистки и защиты от ломкости волос.


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Самовывоз невозможен
Фен Braun HD 710 Satin Hair - стоимость товара 3970 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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