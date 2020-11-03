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Душевой шланг Oras 241004

Артикул: 112309
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
1 087 руб. 
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Артикул: 112309
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
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БрендOras
Тип товараДушевые шланги
Материалпластик
Длина шланга150 см
Вес, кг0.3
Высота, см3
Длина, см150
Ширина, см3
Шланг для душа. Материал - силикон. Цвет покрытия - хром


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Душевой шланг Oras 241004 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1087 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, или оформите покупку через корзину.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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