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Смеситель для ванны и душа Oras Safira 1041U

Артикул: 112253
  • Смеситель для ванны и душа Oras Safira 1041U - фото 1
  • Смеситель для ванны и душа Oras Safira 1041U - фото 2
Смеситель для ванны и душа Oras Safira 1041U - фото 1
Смеситель для ванны и душа Oras Safira 1041U - фото 2
9 530 руб. 
15 809 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 112253
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года (5 лет на картридж)
Этот товар можно купить в рассрочку от 398 руб./месяц 
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Коллекция Safira
filter_noneТовар входит в коллекцию Safira

Коллекция Safira

БрендOras
Тип товараСмесители для ванны и душа
Аэратор в комплектеесть
Кол-во монтажных отверстий2
Форма изливатрадиционная
Удлинненый изливнет
Термостатнет
Поворотный изливнет
Переключатель на фильтрнет
Монтажнастенный
Переключатель на стиральную/посудомоечную машинунет
Запорный клапанкерамический картридж
Длина излива150 мм
Держатель для душа в комплектеесть
Выдвижной изливнет
Встраиваемыйнет
Эко-режиместь
Материал корпусалатунь
Ручной душ (лейка) в комплектеесть
Страна бренда Финляндия
Тип управленияоднорычажный
Цветхром
Длина, см15
Ширина, см21.5
Высота, см16.1
Вес, кг1.8
Смеситель изготовлен из материала-латунь, цвет покрытия хром. Способ монтажа вертикальный. Жесткая подводка.


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Самовывоз невозможен
Смеситель для ванны и душа Oras Safira 1041U - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 9530 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(800)505-43-75 в Казани.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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