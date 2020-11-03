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Главная Товары для детей Игрушки Игровые наборы Y-scoo Игровой набор Stikbot Анимационная студия TST615A

Игровой набор Stikbot Анимационная студия TST615A

Артикул: 112100
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  • Студия Stikbot - фото 2
  • Студия Stikbot - фото 3
  • Студия Stikbot - фото 4
  • Студия Stikbot - фото 5
Студия Stikbot - фото 1
Студия Stikbot - фото 2
Студия Stikbot - фото 3
Студия Stikbot - фото 4
Студия Stikbot - фото 5
870 руб. 
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Артикул: 112100
В наличии
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БрендY-scoo
Тип товараСтудия
Возраст7+
Звуковые эффектынет
Комплектация2 фигурки, штатив (тренога)
Материалпластик, металл
Световые эффектынет

Студия Stikbot (Стикбот) от бренда Zing - это фантастическая возможность создавать собственные ролики на любые темы немедленно.

Ведь Stikbot - игрушка, с которой будет очень легко делать мини-фильмы со своим сюжетом и всеми сопутствующими атрибутами.

Набор содержит штатив для телефона, а также две фигурки Стикботов.

Миниатюрные человечки обладают большой подвижностью и имеют множество подвижных сочленений, что позволяет придавать им разные положения.

До начала съемок необходимо будет скачать специальное приложение в App Store или на Google Play.

На каждом снимке в приложениb остаются полупрозрачные контуры предыдущего, показывающие, как именно располагались фигурки Stikbot и предметы окружения. Таким образом, будет гораздо удобнее отслеживать то, куда следует подвинуть игрушки и как лучше расположить их в кадре.

Внимание! Устройство (смартфон) для видеосъемки в комплект не входит.



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Игровой набор Stikbot Анимационная студия TST615A - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 870 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Казани.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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