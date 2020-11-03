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Игровой набор Splashlings Медицинский Центр

Артикул: 112094
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Игровой набор Splashlings Медицинский Центр - фото 1
Игровой набор Splashlings Медицинский Центр - фото 2
990 руб. 

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Артикул: 112094
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БрендSplashlings
Тип товараИгровой набор
Возраст5+
Звуковые эффектынет
Комплектациямедицинский центр, 2 питомца, аксессуары
Материалпластик
МультфильмСплешлингс
Световые эффектынет

Игровой набор Splashlings (Сплешлингс) "Медицинский центр" от TPF Toys это увлекательный комплект с эксклюзивными фигурками, изготовленный по сюжету популярного детского мультфильма.

Зверюшки выступают в образе врачей, которые с удовольствием принимают пациентов у себя в клинике.

Головы питомцев украшают белые медицинские колпачки.

Пациентов можно взвесить, измерить им температуру, отправить на рентген, а в тяжёлом случае даже сделать укол.

Набор изготовлен из качественной пластмассы ярких расцветок, безопасной для детского здоровья.



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Игровой набор Splashlings Медицинский Центр - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 990 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Казани.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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