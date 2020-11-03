Игровой набор Splashlings Медицинский Центр

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Splashlings
|Тип товара
|Игровой набор
|Возраст
|5+
|Звуковые эффекты
|нет
|Комплектация
|медицинский центр, 2 питомца, аксессуары
|Материал
|пластик
|Мультфильм
|Сплешлингс
|Световые эффекты
|нет
Игровой набор Splashlings (Сплешлингс) "Медицинский центр" от TPF Toys это увлекательный комплект с эксклюзивными фигурками, изготовленный по сюжету популярного детского мультфильма.
Зверюшки выступают в образе врачей, которые с удовольствием принимают пациентов у себя в клинике.
Головы питомцев украшают белые медицинские колпачки.
Пациентов можно взвесить, измерить им температуру, отправить на рентген, а в тяжёлом случае даже сделать укол.
Набор изготовлен из качественной пластмассы ярких расцветок, безопасной для детского здоровья.
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