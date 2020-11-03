Игра Fotorama Burger Mania

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Fotorama
|Тип товара
|Игра настольная
|Возраст
|от 6 лет
|Количество деталей
|80
|Комплектация
|конвейер с 2 лентами
|Комплектация
|детали-ингредиенты для сборки гамбургеров
|Комплектация
|кулинарные щипчики
|Комплектация
|карточки с рецептами
|Материал
|пластик
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