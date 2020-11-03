Игра Fotorama Донеси и не разбей

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|Бренд
|Fotorama
|Тип товара
|Игра настольная
|Возраст
|от 4 лет
|Количество деталей
|16
|Комплектация
|2 клюва
|Комплектация
|2 курочки-магнита
|Комплектация
|9 яиц со скорлупой и реалистичным желтком
|Комплектация
|2 пластиковых гнезда
|Комплектация
|1 картонная сковорода
|Материал
|пластик
|Материал
|полимер
|Материал
|картон
Игра настольная Fotorama Донеси и не разбей представляет собой подвижную игру, тренирующую координацию движений и ловкость. Кроме того, игра имеет достаточно забавное оформление и доставит детям и взрослым много веселых минут. Смысл игры сводится к тому, чтобы при помощи магнита, закрепленного на веревке, спускающейся от пояса, поймать и донести до гнезда яйцо. Достигнув цели, надо также без использования рук аккуратно отсоединить яйцо от магнита при помощи установленной рогатки. Если яйцо упадет, то оно расколется на две половинки и из него выльется весьма реалистично выполненная яичница. Игра настольная Fotorama Донеси и не разбей может стать отличным дополнением к проведению веселой вечеринки.
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