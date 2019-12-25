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Загуститель волос EcoSapiens I Love Hair средне русый

(1)
Артикул: 111932
  • Загуститель волос EcoSapiens I Love Hair средне русый - фото 1
  • Загуститель волос EcoSapiens I Love Hair средне русый - фото 2
Загуститель волос EcoSapiens I Love Hair средне русый - фото 1
Загуститель волос EcoSapiens I Love Hair средне русый - фото 2
560 руб. 
890 руб. 
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Артикул: 111932
В наличии
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БрендEcoSapiens
Тип товараЗагуститель для волос
Назначениедля волос
Назначениедля кожи головы
Питание от батареек или аккумуляторанет
Питание от сетинет
ПроизводствоГермания
Высота, см9
Длина, см5
Ширина, см5
Вес, кг0.05

Загуститель для волос EcoSapiens I Love Hair (средне-русый) может использоваться как мужчинами, так и женщинами, с целью маскировки широких проборов и залысин. Изготовлен из натуральных ингредиентов, не вызывает аллергических реакций. Легко наносится, надежно держится. Может использоваться совместно с закрепляющими лаками. Создает видимость густых и здоровых волос. Загуститель для волос EcoSapiens I Love Hair (средне-русый) рекомендован для ежедневного использования, легко смывается обычным шампунем.

Особенности:

  • Одинаково хорошо подойдет как мужчинам, так и женщинам;
  • Создает объем на редких и тонких волосах;
  • Рекомендуется для маскировки пересаженных тканей после трансплантации волос;
  • Используется при наличии залысин и широких проборов;
  • Изготовлен из натуральных компонентов, не вызывает аллергии;
  • Быстро смывается простым шампунем.

Комплектация:

  • Загуститель для волос EcoSapiens I Love Hair (средне-русый);
  • Инструкция;
  • Упаковка.

Возможно наличие противопоказаний. Перед использованием необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.

Видео:

Видеообзор на Загуститель волос EcoSapiens I Love Hair средне русый

Видеообзор Загуститель волос EcoSapiens I Love Hair средне русый



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Рейтинг: 4 на основе 1 отзывов
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25.12.2019
Достоинства:
скрывает просветы между рядами волос

Недостатки:
пачкает подушку

Комментарий:
средство хорошее ,скрывает широкие проборы на голове, волосы кажутся гуще ,экономичное

Самовывоз невозможен
Загуститель волос EcoSapiens I Love Hair средне русый - по цене 560 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(800)505-43-75 в Казани.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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