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Массажер подушка uMini RestArt (RA-565)

(3)
Артикул: 111910
  • Массажер подушка uMini RestArt (RA-565) - фото 1
  • Массажер подушка uMini RestArt (RA-565) - фото 2
Массажер подушка uMini RestArt (RA-565) - фото 1
Массажер подушка uMini RestArt (RA-565) - фото 2
2 900 руб. 
4 300 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 111910
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 1 год
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БрендGess
Тип товараМассажер для тела
НазначениеБедра, живот, нижний отдел спины, поясница, шея
Питание от USBнет
Питание от батареек или аккумуляторанет
Питание от сетида
Работа от прикуривателя (в автомобиле)да
ПроизводствоКитай
Высота, см34
Длина, см11
Ширина, см19
Вес, кг1.4

Массажер подушка uMini RestArt (RA-565) поможет вам снять напряжение и получить профессиональный массаж любой части тела как дома, так и в автомобиле. Тщательно проработает шейно-плечевой отдел, область спины и поясницы, а также бедра и голени. 

Особенности и преимущества:

  • Очень проста в управлении, нужно нажать только одну единственную кнопку и приступить к массажу.
  • Тихо работает, вы не потревожите окружающих.
  • Имеет компактные размеры, его удобно брать с собой.
  • Есть возможность работы от автомобильной розетки.
  • Во время массажа вы можете воспользоваться функцией подогрева, чтобы усилить эффект.

Комплектация:

  • Массажер подушка uMini RestArt
  • Крепления
  • Адаптер для автомобильной розетки
  • Инструкция по использованию
  • Упаковочная коробка

Возможно наличие противопоказаний. Перед использованием необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.



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Рейтинг: 5 на основе 3 отзывов
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29.05.2019
Достоинства:
Очень аккуратно выглядит, не смотря на не большой размер, массирует очень прилично. Удобный выключатель (на проводе), хорошо работает прогрев.

Недостатки:
Не нашел

Комментарий:
Рекомендую!


26.04.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Есть два режима, хорошее качество сборки, функция подогрева.

Комментарий:
Если прикладываться всем весом – работать начинает с заметными усилиями, поэтому рекомендую так не делать, а использовать в сидячем положении (о чем, впрочем, заявлено в руководстве по эксплуатации). Покупал примерно за 2500₽,— своих денег стоит.


27.01.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Есть два режима, хорошее качество сборки, функция подогрева.

Комментарий:
Если прикладываться всем весом – работать начинает с заметными усилиями, поэтому рекомендую так не делать, а использовать в сидячем положении (о чем, впрочем, заявлено в руководстве по эксплуатации).

Самовывоз невозможен
Массажер подушка uMini RestArt (RA-565) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2900 руб., вам надо позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, или оформить покупку в личном кабинете.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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