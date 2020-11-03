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Массажная подушка (массажер Шиацу) uShiatsu (GESS-129)

Артикул: 111909
  • Массажная подушка (массажер Шиацу) uShiatsu (GESS-129) - фото 1
  • Массажная подушка (массажер Шиацу) uShiatsu (GESS-129) - фото 2
  • Массажная подушка (массажер Шиацу) uShiatsu (GESS-129) - фото 3
  • Массажная подушка (массажер Шиацу) uShiatsu (GESS-129) - фото 4
Массажная подушка (массажер Шиацу) uShiatsu (GESS-129) - фото 1
Массажная подушка (массажер Шиацу) uShiatsu (GESS-129) - фото 2
Массажная подушка (массажер Шиацу) uShiatsu (GESS-129) - фото 3
Массажная подушка (массажер Шиацу) uShiatsu (GESS-129) - фото 4
4 170 руб. 
5 400 руб. 
Купить
+ 57 КэтКоинов
Артикул: 111909
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
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БрендGess
Тип товараМассажер для тела
Назначениедля любой области тела
Питание от USBнет
Питание от батареек или аккумуляторанет
Питание от сетида
Работа от прикуривателя (в автомобиле)да
ПроизводствоКитай
Высота, см33
Длина, см12
Ширина, см18
Вес, кг1.35

Массажная подушка (массажер Шиацу) uShiatsu (GESS-129) поможет вам снять напряжение и получить профессиональный массаж шеи, поясницы, спины и ног как дома, так и в автомобиле.

Особенности и преимущества:

  • Очень проста в управлении, нужно нажать только одну единственную кнопку и приступить к массажу.
  • Тихо работает, вы не потревожите окружающих.
  • Имеет компактные размеры, его удобно брать с собой.
  • Есть возможность работы от автомобильной розетки.
  • Во время массажа вы можете воспользоваться функцией инфракрасного подогрева, чтобы усилить эффект.
  • Материал: пластик, велюр.

Комплектация:

  • Массажная подушка uShiatsu
  • Крепления
  • Адаптер для автомобильной розетки
  • Инструкция по использованию
  • Упаковочная коробка

Возможно наличие противопоказаний. Перед использованием необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.



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Самовывоз невозможен
Массажная подушка (массажер Шиацу) uShiatsu (GESS-129) - по цене 4170 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(800)505-43-75 в Казани.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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