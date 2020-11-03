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Массажер для шеи и плеч Tap Pro (GESS-157)

Артикул: 111907
  • Массажер для шеи и плеч Tap Pro (GESS-157) - фото 1
  • Массажер для шеи и плеч Tap Pro (GESS-157) - фото 2
  • Массажер для шеи и плеч Tap Pro (GESS-157) - фото 3
  • Массажер для шеи и плеч Tap Pro (GESS-157) - фото 4
Массажер для шеи и плеч Tap Pro (GESS-157) - фото 1
Массажер для шеи и плеч Tap Pro (GESS-157) - фото 2
Массажер для шеи и плеч Tap Pro (GESS-157) - фото 3
Массажер для шеи и плеч Tap Pro (GESS-157) - фото 4
4 540 руб. 
6 500 руб. 
Купить
+ 69 КэтКоинов
Артикул: 111907
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
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БрендGess
Тип товараМассажер для тела
Назначениедля шеи, для плечевого пояса
Питание от USBнет
Питание от батареек или аккумуляторанет
Питание от сетида
Работа от прикуривателя (в автомобиле)нет
ПроизводствоКитай
Высота, см40
Длина, см20
Ширина, см20
Вес, кг1.5

Массажер для шеи и плеч Tap Pro (GESS-157) сделает вам массаж шейно-воротниковой зоны. Вам для этого всего лишь нужно разместить аппарат в нужном месте и включить его, а остальное он сделает сам.

Особенности и преимущества:

  • Эргономичность массажера позволяет более плотно прилегать к массируемой зоне, что повышает эффективность массажа.
  • Снимает мышечное напряжение кулачковым постукиванием.
  • Имеет таймер
  • Во время массажа ваши руки остаются свободными.

Комплектация:

  • Массажер для шеи и плеч Tap Pro
  • Инструкция по применению
  • Упаковочная коробка

Возможно наличие противопоказаний. Перед использованием необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.



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Самовывоз невозможен
Массажер для шеи и плеч Tap Pro (GESS-157) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4540 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(800)505-43-75 в Казани.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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