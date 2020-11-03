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Массажер антицеллюлитный Gess Body Sculptor

Артикул: 111896
  • Массажер антицеллюлитный Gess Body Sculptor - фото 1
  • Массажер антицеллюлитный Gess Body Sculptor - фото 2
Массажер антицеллюлитный Gess Body Sculptor - фото 1
Массажер антицеллюлитный Gess Body Sculptor - фото 2
550 руб. 
580 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 111896
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
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БрендGess
Тип товараМассажер для тела
Назначениедля тела
Питание от USBнет
Питание от батареек или аккумуляторанет
Питание от сетинет
Работа от прикуривателя (в автомобиле)нет
ПроизводствоКитай
Высота, см4
Длина, см25
Ширина, см19
Вес, кг0.1

Массажер антицеллюлитный Gess Body Sculptor, при регулярном использовании, поможет Вам избавиться от целлюлита и держать тело в тонусе. Эффективность массажера увеличивается при использовании специальных антицеллюлитных средств.

Особенности и преимущества:

  • Прибор является полностью мезаническим, поэтому Вы сможете воспользоваться им, когда и где Вам удобно.
  • Массажер является надежным, вследствие своей простоты.
  • Действие антицеллюлитных препаратов становится более заметным при использовании совместно с массажером.

Советы по применению:

  • 15 минут массажа для каждого проблемного участка достаточно, чтобы увидеть результат уже через 2 недели.
  • Массаж нужно выполнять снизу вверх.
  • Нельзя проводить массаж без специальных массажных масел, на сухую кожу.

Возможно наличие противопоказаний. Перед использованием необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.



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Самовывоз невозможен
Массажер антицеллюлитный Gess Body Sculptor - этот товар вы можете купить по цене 550 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Казани.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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