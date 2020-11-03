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Межпальцевый фиксатор Gelix (GESS-008)

Артикул: 111890
Межпальцевый фиксатор Gelix (GESS-008)
290 руб. 
320 руб. 
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Артикул: 111890
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
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БрендGess
Тип товараМежпальцевый фиксатор
Полженский/мужской
Цветбелый
Составсиликон
Материалсиликон
Возврастная группавзрослые
Размеруниверсальный
Функциональное назначениеЗащищает сустав большого пальца ноги при наличии болезненных ощущений первой плюсневой кости.
Вес, кг0.1

Межпальцевый фиксатор Gelix (GESS-008) применяется при деформации плюсне-фолангового сустава большого пальца стопы. Фиксатор Gelix (GESS-008) является лечебным ортопедическим средством для избавления от болей в суставе при ходьбе.

Особенности и преимущества:

  • Облегчает фискомфорт при ходьбе у людей с ортопедической патологией;
  • Корректирует плюсне-фаланговый сустав большого пальца стопы;
  • Изготовлен из гипоаллергенного силиконового материала;
  • Рекомендуется использовать изделие не более десяти часов в день;

Комплектация:

  • Межпальцевый фиксатор Gelix (GESS-008);
  • Упаковка.


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Самовывоз невозможен
Межпальцевый фиксатор Gelix (GESS-008) - стоимость товара 290 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Казани. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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