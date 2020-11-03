Жесткий диск WD Red 6Tb (WD60EFRX)

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Western Digital
|Тип товара
|Жесткий диск
|Вес, кг
|0.75
|Высота, см
|2.61
|Длина, см
|14.7
|Объем
|6 Тб
|Объем буферной памяти
|64 Мб
|Скорость вращения
|5400 об/мин
|Тип
|HDD
|Форм-фактор HDD, дюйм
|3.5
|Ширина, см
|10.16
|Интерфейс
|SATA III
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