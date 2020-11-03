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Главная Товары для спорта и отдыха Тренажеры Кроссфит Мешок Болгарский тренировочный Кроссфит INDIGO вес 8 кг 2012-3 HKPSP

Мешок Болгарский тренировочный Кроссфит INDIGO вес 8 кг 2012-3 HKPSP

Артикул: 111745
Мешок Болгарский Тренировочный Кроссфит Indigo Вес 8 Кг 2012-3 Hkpsp
2 750 руб. 
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+ 99 КэтКоинов
Артикул: 111745
В наличии
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БрендIndigo
Тип товараМешок Болгарский Тренировочный
Длина, см69
Высота, см15
Вес, кг8
Мешок Болгарский тренировочный Кроссфит INDIGO заполнен песком в точном соответствии с указанным весом. Необычная уникальная форма сумки - мешка позволяет выполнять упражнения для верхней и нижней частей тела. Упражнения с Болгарским мешком более физиологичны, чем упражнения с гантелями, гирями, штангами. Дело в том, что песок в мешке не имеет постоянной структуры, поэтому тренируясь с мешком, вам необходимо каждый раз задействовать больше силы и энергии, чем при тренировке с гантелями или гирями с тем же весом. Особое расположение ручек на мешке, отсутствие постоянной формы тренажёра – позволяют выполнять огромное количество различных упражнений, прорабатывать все группы мышц, применять различные типы нагрузки. Например, кроме обычных жимов, тяг и т.д. мешок Болгарский тренировочный Кроссфит ИНДИГО можно подбрасывать и выталкивать, тренируя взрывную силу, его можно взваливать и перебрасывать через плечи, имитируя броски и т.п.


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Мешок Болгарский тренировочный Кроссфит INDIGO вес 8 кг 2012-3 HKPSP - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 2750 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(800)505-43-75 в Казани.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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