Жилет утяжелитель Кроссфит INDIGO 10 кг с регулировкой веса 605 HKVR

Кроссфит тренировки уже давно доказали свою высокую эффективность. Они позволяют развивать силу и выносливость. Жилет-утяжелитель Кроссфит INDIGO подойдёт для любых видов тренировки: силовых упражнений, бега, прыжков, плавания и т.п. Бег, отжимания, подтягивания в жилете с утяжелителями позволят вам развить выносливость, избавиться от лишнего веса, нарастить мышечную массу. Существует много эффективных методик - кроссфит тренировок.
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, Силовые тренажеры
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