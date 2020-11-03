Кулер Deepcool THETA 115

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Deepcool
|Тип товара
|Вентилятор для процессора
|Socket
|LGA1150/1151/1155/S1156
|Вес, кг
|0.256
|Диаметр вентилятора, мм
|120
|Длина, см
|12.1
|Материал радиатора
|алюминий
|Назначение
|для процессора
|Наличие тепловых трубок
|нет
|Регулятор оборотов
|нет
|Совместимость
|Intel Core i7/i5/i3 / Pentium G
|Уровень шума
|21 дБ
|Ширина, см
|12.1
|Высота, см
|5.4
|Максимальная скорость вращения, об/мин
|1600
|Минимальная скорость вращения, об/мин
|1600
|Производство
|Китай
|Тип коннектора
|3-pin
Похожие товары
Телефон для звонков в Казани
Круглосуточная горячая линия
8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный
Электронная почта
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.
Оставить отзыв