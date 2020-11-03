Портативная акустика Xiaomi Mi Portable Round Box Black

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Xiaomi
|Тип товара
|Портативная акустика
|Звук
|моно
|Питание
|от батарей, от USB
|Количество полос AC
|1
|Тип элементов питания
|собственный аккумулятор
|Интерфейсы
|Bluetooth
|Вес, кг
|0.06
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