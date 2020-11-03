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Главная Портативная техника Портативная акустика Ross&Moor Портативная акустика Ross&Moor Nanobeat 12W Bluetooth Black

Портативная акустика Ross&Moor Nanobeat 12W Bluetooth Black

Артикул: 111262
  • Портативная акустика Ross&Moor Nanobeat 12W Bluetooth Black - фото 1
  • Портативная акустика Ross&Moor Nanobeat 12W Bluetooth Black - фото 2
Портативная акустика Ross&Moor Nanobeat 12W Bluetooth Black - фото 1
Портативная акустика Ross&Moor Nanobeat 12W Bluetooth Black - фото 2
1 610 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 111262
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
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БрендRoss&Moor
Тип товараПортативная акустика
Звукстерео
Мощность, Вт12
Питаниеот батарей
Диапазон воспроизводимых частот, Гц50-20000
Количество полос AC1
Тип элементов питаниясвой собственный
ИнтерфейсыBluetooth, USB Type A
Функциибеспроводная передача потокового аудио
Особенностивстроенный микрофон
Размеры, мм55.5x55.5x72
Вес, кг0.252
Дополнительная информациярасстояние - до 10 м
беспроводная акустическая система из 2 колонок с технологией True Wireless Stereo (TWC), позволяет воспроизводить стерео звук без использования проводных соединений между колонками. Максимальное расстояние до 10 метров. Кнопки управления позволяют регулировать громкость и листать треки, а встроенный микрофон делает возможным использование Nanobeat 12W в качестве беспроводного устройства громкой связи. Есть также аудио-разъем 3.5 мм и miniUSB пот для зарядки.


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Портативная акустика Ross&Moor Nanobeat 12W Bluetooth Black - этот товар вы можете купить по цене 1610 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Казани.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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